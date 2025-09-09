Ц ената на златото отбеляза нов исторически максимум и днес на фона на от отслабването на щатския долар и понижението на доходността на американските държавни облигации. Пазарите залагат на предстоящо понижение на основната лихва от страна на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, което засили интереса към благородния метал като защита срещу инфлацията, което предизвика поредица от търговски сесии, в които благородният метал отчита рекордни стойности, информира Ройтерс.

Тази сутрин спот цената на златото се покачи с 0,2 на сто до 3642,09 долара за тройунция, след като по-рано през сесията достигна рекордните 3659,10 долара. Фючърсите на златото с доставка през декември нараснаха с 0,1 на сто до 3682,10 долара за тройунция.

Според анализатора Тим Уотърър от "Кей Си Ем Трейд" (KCM Trade) "цените на златото вероятно ще продължат да се покачват, ако УФР отговори на очакванията за няколко поредни понижения на лихвите".

Слабите данни за пазара на труда в САЩ за август – включително рязко забавяне на ръста в заетостта и увеличение на безработицата до почти 4-годишен връх от 4,3 на сто – засилиха спекулациите за намаление на лихвите още на септемврийското заседание на УФР, предаде БТА.

По данни на "СиЕмИ Груп" (CME Group), пазарите залагат с 89,4 на сто вероятност на намаление с 25 базисни пункта, а с 10,6 на сто – на по-агресивно понижение с 50 базисни пункта.

По-ниските лихви обикновено отслабват долара и доходността на облигациите, което повишава привлекателността на златото, тъй като то не носи лихва. Индексът на щатския долар се понижи до близо 7-седмично дъно спрямо кошница от основни валути, а доходността на 10-годишните американски държавни облигации спадна до най-ниско ниво от пет месеца.

Пазарите очакват данните за производствените цени в САЩ в сряда и инфлацията при потребителските цени в четвъртък, които ще дадат допълнителни сигнали за бъдещата политика на УФР. Анализатори посочват, че по-слаба от очакваната инфлация може допълнително да ускори поскъпването на златото към границата от 3700 долара за тройунция.

От началото на 2025 г. златото е поскъпнало с 38 на сто, след като през 2024 г. отбеляза ръст от 27 на сто, подкрепено от понижаващия се долар, активно изкупуване от централни банки, мека парична политика и глобална несигурност.

Сред останалите благородни метали спот цената на среброто остана без промяна на 41,32 долара за тройунция, платината се покачи с 0,6 на сто до 1390,80 долара, а паладият – с 1,1 на сто до 1147,07 долара.