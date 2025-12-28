15 бездомни вече са настанени в домове за стари хора. Това каза пред „Телеграф” директорът на дирекция "Социални услуги за деца и възрастни" в Столичната община Минка Йовчева.

Тя обясни, че най-важното условие е те първо да искат и второ да са в пенсионна възраст. „Имаме трима настанени в Банкя, петима са в Горна баня и в „Дървеница“ също”, посочи тя.

Храна

Йовчева подчерта, че в кризисните центрове не осигуряват храна, а само възможност за пренощуване и къпане, както и помощ за намиране на работа. За Коледа и Нова година обаче осигуряват трапеза, за да може хората в тях да усетят празника. Продуктите най-често са дарение, разясни директорът. „За Коледа празнична вечеря имаше в центъра за временно настаняване в „Красна поляна” и „Захарна фабрика”. За Нова година също се очаква да се подсигури тази възможност”, каза Йовчева.

Тя подчерта, че кризисните центрове работят целогодишно, без прекъсване, като откакто времето е по-студено бездомните могат целодневно да стоят в тях. Единственият им ангажимент е да си осигурят храна. Директорът коментира, че в центровете за временно настаняване се предоставя подслон в рамките на шест месеца, в който би следвало настанените да успеят да се реинтегрират на трудовия пазар и в обществото, като те не гледат безучастно, а предлагат различни видове подкрепа, в това число и кариерно ориентиране.

Проблем

Един от генералните проблеми на бездомните е, че в повечето случаи не искат и не търсят помощ. Затова ги виждаме по различни кьошета в града, които често са превърнали в сметища, както ги срещаме да се топлят в градския транспорт, а редовите пътници отиват в края на превозното средство, защото им е трудно да усещат неприятната миризма, която се носи от тях. А бездомните изтъкват като причини да водят скотски начин на живот и да не искат помощ под предлог, че в центровете ги тормозят, ограбват или има правила, като да не пият и пушат, които не желаят да спазват. В отговор на това Йовчева обясни, че центърът в „Захарна фабрика” е след ремонт и предлага добри условия, а в „Красна поляна” предстоят ремонтни дейности, като за повишаване на спокойствието през януари ще бъдат назначени още служители, които ще се грижат и за сигурността на настанените.

Екип

Мобилният екип обикаля целогодишно, когато имаме сигнали, заяви директорът. „Имаме и месечен план къде да ходи. Екипът работи 24 часа в денонощието”, каза тя. Йовчева обясни, че получават сигнали по няколко пътя - от т. 112, от граждани на техния телефон и от дежурните в Столичната община. „Предимно от 112 подават сигнали за хора, които имат нужда от лечение, а не от социални услуги”, коментира тя.

Документи

Директорът обясни, че липсата на лични документи не е пречка за получаването на помощ. Това отдавна е решено и те съдействат заедно с „Каритас”. „Ние ги регистрираме на адреса на центъра за временно настаняване. След като човекът го напусне, ги отписваме”, поясни Йовчева. Тя сподели, че практиката да се превозват някои от бездомните до родния им град е преустановена от две години, тъй като БДЖ е прекратило инициативата си, в рамките на която ги извозваха безплатно. „Така тези хора остават трайно в София с надеждата за по-добър живот”, добави още тя.

Уверение

Директорът посочи, че към момента около 80% от общия капацитет на центровете от 510 места е зает, но увери, че нито един потърсил подслон няма да бъде оставен на улицата. По думите й доста от бездомните имат нужда от медицинска помощ, която получават в общинските болници, сред тях е Първа градска болница. В лечебните заведения те престояват кратък период от време. Ако имат нужда от продължителни медицински грижи, те биват закарвани в болницата за долекуване в Бухово.

Владимир Христовски