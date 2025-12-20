30 лв. удари цената на място в кола за споделено пътуване за празниците до най-търсените и отдалечени дестинации от София – Варна и Бургас.

Това е с 20% увеличение спрямо офертите в специализираните групи в социалните мрежи, създадени с цел шофьори физически лица и пътници, търсещи превоз, да се намират взаимно. Така се запазва тенденцията място в кола с непознат да върви на цена малко под тази на билета с автобус по същата дестинация.

Минимум 10 000 души са избрали споделеното пътуване като свой транспортен метод за празниците. Това става ясно от проверка във Фейсбук, където са съсредоточени най-динамичните и населени групи, посветени на този вид превоз. Принципът на групите е пускане на обяви от шофьори или пътници, които посочват дестинацията си и търсят пътник или превоз. Официално в групите цени и тарифи няма, тъй като това би било нарушение на закона, който криминализира възмездния превоз на пътници без лиценз. Пари все пак се разменят, но с идеята, че те са само с цел да се покрие разходът на гориво и амортизацията на автомобила, а не с цел формиране на печалба.

В най-голямата група за пътуване от столицата до морето, кръстена "Пътуващи Бургас - София и обратно!", от началото на декември с лични автомобили са се извършили над 5000 превоза на пътници, сочи преглед на обявите. Към този момент броят на членовете на групата наближава 87 000 или близо 15% повече от миналата година по същото време. Така групата запазва мястото си като една от лидерите по членска маса въобще у нас. Броят на членовете дава субективна представа за активността в групата, която нараства рязко с наближаването на празничния период. Вчера в групата масово се предлагаше транспорт за всички дни от днес до самия Бъдни вечер. Масово е търсенето от студенти, чиято ваканция вече започна. 30 000 души членуват и в група с името „Пътуващи София - Варна/Бургас - Слънчев бряг и обратно“. Не е ясно колко е реалният брой уникални членове на двете групи, тъй като голяма част от тях се дублират.

"Пътуващи между Пловдив и София" е втората по населеност група с близо 77 000 членове, отново 15% ръст спрямо година по-рано. Има и много варненски, старозагорски и русенски групи, повечето от които с по около 40 хиляди членове. Групи с по 20-25 хиляди потребители членска маса има за по-малките областни градове като Благоевград, Кюстендил, Враца, Видин и Монтана. Така общата членска маса на групите за споделено пътуване надминава 400 000 с уговорката, че голяма част от тях може и да се дублират. Името на най-голямата група по посока Северното ни Черноморие е „Пътуващи между Варна и София“ и в нея от началото на декември са се уговорили около 2500 курса. Никой не знае колко души са прекарани през тях, тъй като уговорката е до 4-ма пътници. Отделно голяма част от курсовете се уговарят на лични съобщения, без в групата да остава следа дали курсът е бил запълнен и с колко души. Дори и консервативен подход в случая обаче посочва, че общо през всички най-населени групи за споделено пътуване по празниците транспорт са си уредили или тепърва ще си уредят минимум 10 000 души.

Същевременно тихо и спокойно е при автобусния бранш. „Към момента търсенето върви в стандартните граници на очакваното за този период от годината“, коментира за „Телеграф“ Георги Атанасов, изп. директор на голям шосеен пътнически превозвач у нас. От фирмата вече са добавили в планираното си разписание десетки допълнителни автобуси по основните дестинации до най-големите градове – Варна, Стара Загора, Велико Търново, Плевен. Отделно предвиден е т.нар. „студен резерв“ - автобуси, които са в планирано изчакване и могат да се качат в разписанието във всеки момент, ако търсенето надвиши свободните места. От друга голяма фирма заявиха за „Телеграф“, че курсовете им следобед на 23 декември, в нощта срещу 24 декември и на самия Бъдни вечер са изцяло запълнени. Остават свободни места само в значително по-неудобни времеви позиции като например вечерта на Бъдни вечер и през нощта срещу Коледа и на самия празник.

БДЖ добавя вагони

В предпразничния период ще бъде увеличен броят на вагоните на влаковете по основните направления, заявиха от БДЖ за „Телеграф“. Към момента от единствения ни пътнически жп превозвач все още изготвят план за разпределението на допълнителните вагони. Той се извършва на база тенденциите в предварителните продажби на билети, които текат от края на ноември. От БДЖ са готови да реагират и непосредствено преди самите почивни дни, за да няма правостоящи или пътници останали без превоз. Ще бъдат добавяни по един, но в определени случаи и по два вагона към стандартния състав на влаковете. Традиционно спалните места са вече изчерпани и допълнителни такива не се очаква да се предложат, тъй като всички спални вагони на превозвача са планирани в разписанието още от началото на предпразничното търсене.

Деян Дянков