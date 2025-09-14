А двокат оспори в съда правото на МВР да глобява за скорост от тол камерите.

Това става ясно на фона на информацията, че контролът на средна скорост вече обхваща автомагистрала "Марица", след като на 11 септември бяха сертифицирани шест нови отсечки по трасето й. Системата засича времето, за което превозно средство преминава между две точки, и изчислява дали средната скорост надвишава разрешената.

Новите участъци са разположени между Харманли и Свиленград в двете посоки на движение. Контролът се осъществява в отсечките Харманли - Любимец, Любимец - Момково и Момково - Свиленград, както и в обратната посока. С включването на тези участъци общо 28 отсечки от републиканската пътна мрежа вече прилагат секционен контрол.

Според жалбата данните от тол камерите може да се ползват само за проверка на това дали водачите имат винетка, "Гражданска отговорност" и технически преглед, пише "Флагман".

Неограниченият достъп на МВР до събраните от АПИ лични данни от тол камерите засягат правата на хората и неприкосновеността на личния живот и защитата на личните им данни.

Систематичното съхраняване на данни от автоматизирано разпознаване на регистрационните табели, както и техният последващ анализ по различни начини, са сериозна намеса в основното право на неприкосновеност на личния живот, което е гарантирано от Конституцията, Хартата за основните права в ЕС и Конвенцията за правата на човека.

Ако има намеса, тя трябва да бъде оправдана, пропорционална и ограничена в рамките на абсолютно необходимото. Поверителността на местоположението означава, че хората трябва да могат да се движат в обществени пространства при нормални обстоятелства, без тяхното местоположение да бъде систематично наблюдавано и/или записвано,

Това се казва в жалбата на адвокат Полина Велчева, която чрез адвокат Юлиан Дацев е атакувала пред Върховния административен съд частта от инструкцията за обмена на информация между Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници", уточнява "Сега", цитиран от "Флагман".

Юристите сочат, че доколкото няма изискване изображенията от тол камерите да са обработени така, че да не е възможно идентифициране на пътуващите в превозното средство лица (например чрез маскиране или замъгляване), снимките или видеозаписите е възможно да съдържат и изображения на самите лица (водачът и пътниците в превозното средство).

Когато има намеса в основните права на хората, то трябва да е уредено със закон, който включва не само основанието, но също така органите и процедурите, по които ще се изпълнява съответната въведена мярка, цитира се в жалбата решение на Конституционния съд.

Глобите за повишена скорост, засечена с камерите на АПИ, започнаха да се налагат на 7 септември.

На сайта на Националното тол управление - в секция "Въпроси и отговори", шофьорите могат да намерят подробна информация колко е средната скорост за даден участък и кои са отсечките, където ще се извършва контрол. използва камери, монтирани в началото и края на отсечката.

Засича се времето, в което водачите са преминали началната и крайната точка на определен участък, и по него се изчислява дали са превишили разрешената скорост.