Т ежка катастрофа с две коли във Велинград прати трима в болница, предава NOVA.

38-годишна жена е транспортирана в болница в Пазарджик с черепно-мозъчна травма и опасност за живота. Там са настанени и двамата шофьори - на 43 и 34 години.

Сигнал за произшествието е получен в полицията в събота малко след полунощ. На място веднага са се отзовали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Извършени са два огледа на местопроизшествието – в тъмната и светлата част от денонощието.

Днес 34-годишният водач е отказал да даде проба за алкохол и наркотични вещества.