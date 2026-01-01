И стински кошмар преживяха медиците в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в последните часове на 2025 и първите на 2026 година. Само на 31 декември през Спешното отделение са преминали 524 пациенти, а още от ранните часове на Нова година броят на потърсилите помощ продължи да расте.

Най-натоварен е бил травматологичният кабинет, а 91 души са били приети за лечение. В първите часове на 2026-а трима пострадали са получили спешна помощ след неправилно боравене с пиротехнически средства. До 9:00 часа сутринта на 1 януари вече са били прегледани нови 86 пациенти, сред които 24 деца.

Новогодишната нощ се превърна в драма и за неврохирурзите. 15-годишно дете от Гоце Делчев е прието с тежка травма на лицето и окото след инцидент с пиротехника. 11-годишно дете от Плевен е оперирано по спешност заради исхемичен инсулт, а 14-годишно момче е прието с тежка съчетана травма след падане от седмия етаж. Медиците са се борили и за живота на пациентка от Перник с тумор в мозъка, както и на жена от Сандански с мозъчна контузия.

Данните за изминалата 2025 година са стряскащи – в Спешното отделение на „Пирогов“ медицинска помощ са получили близо 265 000 пациенти, а над 59 000 са били хоспитализирани. Близо 17 000 от лекуваните са били здравно неосигурени.

На фона на огромното натоварване от 5 януари започва подготовката за дългоочаквания ремонт и преустройство на Спешното отделение. За целта правителството отпусна над 2,6 млн. лева. Предвижда се не само основен ремонт, но и обновяване на апаратурата, за да могат лекарите да работят при по-добри условия и да продължат денонощната битка за човешки животи.