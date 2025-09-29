С ъгласно утвърдения план-график за 2025-та вторият тест на системата BG-ALERT ще се проведе на 1 октомври в часовия интервал от 11:00 до 11:30 часа. Ще бъдат активирани сирените и гласовите оповестители в цялата страна. Това е част от техническата проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, както и на системата за мобилни известия BG-ALERT.

Проверката ще се осъществи и на територията на градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора; в общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй".

Целта на проверка е техническото състояние на Системата и обучение на населението за разпознаване на оповестителния сигнал.

Както обикновено, по време на теста ще се чуят гласовите указания „Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка“, след което национален сигнал за тревога, гласово съобщение „Ще чуете националния сигнал за край на тревогата“, след това национален сигнал за край на тревогата и накрая гласово указание „Внимание! Внимание! Внимание! Край на проверката“.

Сирените и съобщенията са само за проверка на техническата готовност и не означават възникнала реална опасност. На места ще бъде активирана и системата BG-Alert.