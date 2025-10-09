И стинска бомба пуснаха в общественото пространство хората от к.к. Елените.

Плъзна нова версия за водната трагедия и тази версия няма нищо общо с презастрояването на речното корито, пише "Флагман", цитирайки местните хора.

Според тях главната причина за огромната трагедия, отнела четири човешки живота, е огромният хълм, който се издига средата на речното корито и в нощта на трагедията е изиграл ролята на язовирна стена.

„Гледаме и четем български новини. В тях като основна причина се посочва строителството в сухите корита на двете реки - Дращела и Козлука. Виждаме, че опитите проблемът да се политизира изместват на заден план експертните мнения. Вие може би си имате някакви ваши политически сметки за разчистване, но това с нищо няма да помогне за предотвратяването на бъдещи подобни трагедии в този район, който сме избрали за свой дом", казва един от потърпевшите.

"Наистина в нощта на 2-ри срещу 3-ри цяла вечер валеше интензивно. Но аз смятам, че пораженията щяха да бъдат много по-малки, ако в коритото на реката не се издигаше този огромен хълм. Доколкото знам, това не е естествено природно образование, а се е натрупвал в продължение на години от изхвърлянето на всякакви отпадъци, включително строителни.

Именно той според мен е пречел на водата да се оттича нормално. Ако не стоеше на пътя й, нивото на водата едва ли щеше да надхвърли половин метър и пораженията щяха да бъдат много малки. Той обаче е изиграл ролята на бент. Водата се е събирала и в един момент се е отприщила с цялата си мощ, влачейки кал и дървесна маса. Това за мен е причината бедствието да изглежда толкова страшно", смята той.

Фактите са категорични - още на следващия ден отново валя силно, но щети нямаше. Причината е очевидна – без натрупания бент и налягането зад него реката се движи в естественото си корито. Това доказва, че бедствието е предизвикано от форсмажорно явление, а не от липса на канализация или урбанистични грешки“, разказва за медията друг от живущите във ваканционното селище.

Областта над в.с. Елените е типичен водосборен басейн с дълбоки дерета и стръмни склонове, по които водата се стича с при силни валежи. В точката, където се събират реките Козлука и Дращела, се образува утаечна зона, където през годините са натрупани наносни маси. Точно там се формира бент, който е разкъсан при обилния дъжд на 3 октомври преди обед (отбелязано с червената стрелка)

Всъщност близко до това експертно становище имаше и бившият министър на околната среда и водите Асен Личев, който изчисли, че над ваканционното селище в един момент е тръгнал поток от над 7 млн. куб. метра вода. Това е колкото един цял язовир. (ВИЖТЕ ТУК)

За справка яз. Панчарево е 6,6 млн. кубика, а яз. Ахелой – 11 млн. кубика. Той даде пример, че при подобно наводнение в кв. Аспарухово през 2014 година загинаха 13 души. Подобен водосбор причини и голямата трагедия в Мизия през 2014 година и Бисер 2012 година.

Кадрите, заснети с дрон ден след трагедията също дават достатъчно основания в тази посока. На снимките се вижда мястото, където се събират двете реки от планината – Дращела и Козлука, естественият бент, образувал се в продължение на две десетилетия, както и „ръкавите“, които са се „скъсали“ и предизвикали бедствието.

Вижте кадрите, заснети след потопа. При нормални обстоятелства водата се оттича по подобен начин:

А това видео показва какво се случва, когато 7 млн. кубика вода изведнъж избият:

Колкото и реалистично да звучи тази версия за потопа в Елените, напълно възможно е и да е просто защитна теза на всички, които са строили законно, полузаконно и направо незаконно в коритата на реките. Специалистите ще кажат тежката си дума...