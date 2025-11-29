А ко правителството падне, ще настане хаос. Това смята лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той говори пред младежката организация на партията в Разлог. Темата за бюджета беше основна.

По думите на Борисов стана ясно, че за съдбата на бюджета и неговото евентуално изтегляне се чака срещата във вторник със синдикатите и работодателите. Борисов уточни, че от опозицията са му потърсили сметка за все още неслучилото се на практика изтегляне на бюджета, като са извадили думи и термини от контекста, писа NOVA.

Борисов коментира и срещата си с Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента с думите „Аз много исках някой от тях да ме пипне”.

Борисов обясни как е протекла комуникацията вътре в партията за изтеглянето на бюджета: „Аз казах: „Изтеглете бюджета”. Желязков каза: „Не можем да го изтеглим вече ние в Министерския съвет, това трябва да стане с решение на Народното събрание”. Делян Добрев каза така: „Ако замразим действията на бюджетната комисия, ако във вторник правителството се разбере със синдикати и работодатели, ние се разберем с другите три партии, може да се внесе в бюджетна комисия с допълнителен доклад, приема се от бюджетна комисия, влиза в залата и между първо и второ четене, на второ четене се приема и се включваме до Нова година като тайминг. И Горанов тогава каза: „Но имай предвид, че ако до сряда не се разберем, трябва да подготвим удължителен бюджет, защото от 1 януари има системи, които ще спрат”, преразказа Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че ако правителството падне, в държавата ще настане хаос: „Мигновен хаос, мигновен. Цените ще отидат в небесата, защото няма този контрол, който в момента се налага“, каза Борисов.

Той коментира и кризата с боклука в София. „Пак си е мръсна София, но вече не се говори, докарал си фирма, и като ги хванахме, няма мутри, няма нищо, но пак си мръсно“. Борисов коментира и вдигането на цените за зоните за паркиране в София: „Когато вдигаш цените и бъркаш в джобовете на софиянци и си от ПП, това се нарича реформа, ако вдигаш с 1% осигуровката, това е грабеж“, каза Борисов, цитиран от БГНЕС.

„Не ме е срам да съм до тези кметове от други партии, които са си свършили работата. Като гледат историята тези демократи на най-овластения си човек в момента дали това ще е основата за разговори, не с мен и ГЕРБ, а с т.нар. дясноцентристка общност, да видим дали това на тях им харесва и това, което десетилетия ни обясняваха, че ако някой е бил в ДС, не трябва да е на никакъв ръководен пост", заяви Борисов. „Ние махахме хора от постове, следователи, които са били в ДС, за да им се доказваме. Когато се каже ВКР трудно човек може да си представи за каква мракобесна служба с какви щети за маса българи става въпрос. Служба, която ако някой застреля някого на границата, се награждаваха с ордени. Историята трябва да се помни, защото техните внуци и деца действат с методите на провокациите на ДС", каза още Борисов.