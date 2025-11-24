В столицата на Северна Македония 80-годишният македонски българин и уважаван публицист Владо Перев е станал жертва на жестоко нападение насред магазин, предаде БГНЕС.

Перев е бил ударен няколко пъти в лицето, като при нападението са му счупени очилата. Въпреки възрастта си, публицистът е реагирал веднага и е подал сигнал в полицията, която е регистрирала случая. Засега няма официална позиция от властите.

Инцидентът идва на фона на ескалираща антибългарска кампания в РСМ – раздувана както от официални представители на властта, така и от контролирани медии и анонимни профили в социалните мрежи.

„Това е една сърбоманска политика, каквато има в Македония. Това е политика на великосръбския национализъм, да не кажа фашизъм, насочена единствено към българите в Македония. Сърбите са далеч по-толерантни към турците и власите, даже и към албанците, защото само българите не са приемали, че това е изконна сръбска земя“, каза Перев пред БГНЕС.

„Борбата за права на българите в Македония е в своето начало“, завърши той.

Това е поредният инцидент с македонски българин в РСМ, където от страна на властите се води груба антибългарска пропаганда, включително и от официални лица и контролирани от тях медии и фалшиви профили в социалните мрежи.