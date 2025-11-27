Б СП ще преосмисли участието си в управлението, ако социалните политики, заложени в бюджета за догодина, не бъдат изпълнени, обяви вицепремиерът Атанас Зафиров на брифинг в четвъртък.

Според него оттеглянето на бюджета застрашава доходите на хората и стабилността на държавата по време на прехода към еврото.

„Бюджетът не е изтеглен, а процедурата по приемането му беше отложена за 2026 г. Това буди безпокойство, на фона на нуждата от стабилност, предвидимост и защита. Това поставя под риск всички социални политики, заложени в бюджета. Проектобюджет 2026 е най-социалният, правен досега у нас. Той осигурява реално нарастване на доходите, защита на семействата, на работещите бедни и възрастните хора”, подчерта Зафиров.

Според него съществува реална заплаха България да влезе в следващата година със старата финансова рамка.

Припомняме, че по-рано днес кабинетът реши да оттегли план-сметката за 2026 г., която е и първата в евро за страната ни.

Работодателските организации и синдикатите седнаха отново на масата за преговори с властта.

Източник: NOVA