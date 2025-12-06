П ървите колички за пазаруване, които се отключват с евромонети, вече са налични в няколко магазина. В момента в повечето обекти количките се взимат срещу депозит от 20 или 50 ст. Kaufland е заредил четири от магазините на веригата в София („Банишора“, „Витоша“, „Крива река“ и „Овча купел“). Новите механизми вече приемат монети от 1 лв., 0,50 евроцента, 1 евро, 2 евро. До края на януари ще има 15 филиала с изцяло обновени колички. През първите два месеца на новата година се планира поетапната подмяна на монетниците във всички останали филиали в страната, което прави общо над 20 000 нови колички.

Докато бъде осъществена пълната подмяна, наличните колички ще приемат монети от 0,20 евроцента, както и жетони, в случай че някой няма подходящи монети.

Въпреки че са обявени за официални почивни дни, на 31 декември и 2 януари всички магазини на веригата в страната ще работят с празнично работно време и с пълна готовност за плавен преход към новата валута.

От втория ден на новата година магазините ще работят едновременно с левове и евро. Клиентите ще могат да плащат и в двете валути, но рестото ще бъде връщано единствено в евро. От 2 януари касите на самообслужване ще приемат само картови плащания, в това число включително и онлайн ваучери. Кешовите плащания ще бъдат стартирани поетапно в точките на самообслужване.