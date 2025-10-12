Ц арската изба „Розова долина“ в град Баня, която доставяше вино за семейството на Симеон Сакскобургготски, е на тезгяха.

НАПЪЛНИ ДЖОБОВЕТЕ: Симеон взе 2,5 млн. лв. за двореца в Баня!

Голяма родна банка я продава за сумата от 3,250 млн. лв. Избата разполага с необходимите машини и оборудване за производство на бяло, червено вино и ракия. В имота е изградена собствена пречиствателна станция, гласи още офертата на банката, пред която са заложени активите на винарната.

История

Легендарната царска изба е построена през 1927 г. на база местна кооперация, като през социализма производството става индустриално. Твърди се, че в годините на СССР вината на избата станали любими на съветския ръководител Леонид Брежнев. По-късно винарната е сключила договор да слага на етикетите си подписа и герба на Симеон Сакскобургготски. Избата е официален доставчик на царя и производител на вината и ракиите от царската колекция.

Винарната е приватизирана през 2001 г. от фирма „Шато Вале де роз“. Крайният собственик е кипърска компания – „Саут дистилърс лимитед“, а данните сочат, че зад това дружество стои бившият общински съветник от НДСВ Петър Герджиков. Шеф на надзора на винарната пък преди повече от 10 г. е бил Бранимир Ботев – бивш заместник-министър на туризма в няколко правителства.

Избата е обявена във фалит по искане на банката през 2018 г. Причината е, че винарната спряла да обслужва кредит от 4,3 млн. лв. Заедно с лихви, такси и комисиони задължението набъбнало до 8,669 млн. лева, става ясно от документи на Пловдивския окръжен съд.

Сортове

За „Розова долина“ е най-важното да се каже, че световният лидер в засаждането и управлението на лозарски стопанства Mercier са се съгласили да направят лозята на избата от 12 сорта – шест бели и шест червени, коментира пред „Телеграф“ Бранимир Ботев. По думите му много малко са тероарите, където еднакво добре да виреят и да се отглеждат и бели, и червени сортове. В избата се намирал и дестилатен трезор, където се съхранявали най-старите дестилати у нас.

Миналата година и тази изба не е приемала грозде и съответно не е произвеждала вино. Последната проверка е направена през ноември 2024 г., съобщи пред „Телеграф“ шефът на Агенцията по лозята и виното Красимир Коев.

София Симеонова