Ч аст от столичани ще стоят жадно. Без вода остава квартал „Зона Б-18“
На 6 октомври (понеделник) 2025 г. във връзка с пресвързване на уличен водопровод по бул. „Александър Стамболийски“, жк „Зона Б-18“ и жк „Зона Б-19“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Константин Величков“, бул. „Тодор Александров“ и бул. „Инж. Иван Иванов“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Александър Стамболийски“ на кръстовището с ул. „Димитър Петков“.