В периода между 2006 и 2024 г., за който има данни, бедността сред пенсионерите варира значително – между 20 и 40% от всички хора над 65-годишна възраст. През 2024 г. делът на бедните пенсионери е 25,5%. Това означава, че всеки човек на 65+ едва е свързвал двата края. Данните са от анализ на икономиста от Института за пазарна икономика Адриан Николов.

Най-малко бедни пенсионери е имало през 2006 г. – техният дял е под 20%. Пиковете пък съвпадат с две кризи – световната финансова и икономическа криза през 2009 г. и ковид-пандемията през 2020 г. Тогава делът на бедните пенсионери стига до почти 40 на сто. Обратно, увеличенията на пенсиите над швейцарското правило имат отчетлив ефект върху бедността, но има риск той да е краткотраен.

На този фон способността на пенсионната система да свива бедността също варира значително, в диапазона 35-55 пр.п., като отслабва в кризите и обратно – повишава се в годините на икономически възход. Това навежда на извода, че системата не се справя добре с абсорбирането на шокове, пише икономистът.

Ефект

Анализът му показва, че родната пенсионна система е сред най-малко ефективните в ЕС по този критерий. Това се дължи до известна степен на много големите разлики в доходите на днешните пенсионери и работещите, чиито заплати растат далеч по-бързо, но и на хроничните и растящи дефицити в бюджета на общественото осигуряване, които не позволяват по-осезаемо увеличение на пенсиите, без това да налага допълнителен трансфер за сметка на държавния бюджет.

В настоящия си модел обаче пенсиите няма как да станат по-ефективни в свиването на бедността; това няма да се случи и след предложеното увеличение на осигуровката, което е насочено единствено към свиване на дефицита в системата, при това със спорен средносрочен ефект.

Определение

Според определението на Евростат в риск от бедност се намират домакинствата, които имат еквивалентен доход, по-нисък от 60% от медианния за цялата страна. Този относителен подход позволява пряко сравнение в дяловете на бедните, но не включва разликите в покупателната способност и стандарта на живот.

Сред населението на 65 и повече години (за целите на сравнението Евростат не взема предвид реалната възраст за пенсиониране) делът на бедните в ЕС пред 2024 г. е 17%, като остава без големи промени през последните 15 години. Разликите между отделните страни членки обаче са много големи – докато в Чехия, Словакия и Люксембург бедните пенсионери са под 10% от всички, то в Латвия са над 40%, в Естония – 39%.

Големите европейски държави са по средата, като в Германия бедните над 65 години са 19%, във Франция – 12%. Липсата на ясно групиране подсказва, че бедността сред пенсионерите отразява най-вече общата бедност и неравенство в европейските общества.

София Симеонова