В почивните дни за Деня на Независимостта в пиковите часове ще се ограничи движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“. В последния празничен ден ще е спрян тежкотоварният трафик само в посока София, съобщиха от АПИ.

В почивните дни около Деня на Независимостта – 22 септември, в пиковите часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Струма“, „Тракия“ - по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ „Хемус“ двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница – Ловеч, който е на територията на Софийска и Ловешка област.

В последния празничен ден по трети направления ще е спрян тежкотоварният трафик само в посока София.

Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия, когато много хора тръгват на път. Въвеждането на временната организация на движението е необходимо поради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

В последния работен ден – 19 септември, движението на тежкотоварните камиони в двете посоки ще бъде спряно между 17 ч. и 20 ч.

В първия почивен ден – 20 септември, ограничението на МПС над 12 т в двете посоки ще е от 8 ч. до 13 ч.

В последния почивен ден – 22 септември, забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 14 ч. и 20 ч. само за пътуващите към София.

На 21 септември ограничения няма да се въвеждат.

Времената организация не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На АМ „Тракия“ в участъка от ПВ „Ихтиман“ /при км 34/ до ПВ „Вакарел“ /при км 23/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.