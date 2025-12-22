О громни опашки се извиха пред една от малкото останали машини за стотинки в един от магазините на голяма търговска верига, видя „Телеграф“. Десетки хора чакаха с часове, за да стигнат до автомата, който превръща БГ монетите във ваучер за пазаруване в магазина. Жена, която чакаше на опашката с метална кутия с монети, сподели, че от 9,30 часа сутринта се е наредила и вече 3 часа очаква да дойде нейният ред. Тя има само касичка с монети, които е събирала през годината. Има много търговци, които са събрали голямо количество стотинки и ги обменят за ваучери за пазаруване. Две жени на опашката бяха напълнили в торби половин количка за пазаруване със стотинки.

Ограничение

Причината е, че след Нова година, въпреки че през януари ще можем да плащаме и с левове, и с евро, търговецът може да ни откаже да приеме повече от 50 броя БГ монети накуп. Затова хората бързат да превърнат стотинките и металните левчета в банкноти. От магазина обаче увериха, че стотинки ще се приемат и следващата година и не е нужно да има истерия за изчистване на монетите. Някои от хората вземат ваучера и с него купуват коледни подаръци и продукти за празничната трапеза. Тези, които не искат да чакат, приготвят металните пари и с тях плащат на касата коледния подарък, който са избрали. Дама на средна възраст например плати със 70 монети от 1 и 2 лева мултикукър, който избрала за коледен подарък на дъщеря си. Ако искаме да си обменим монетите в банка, ще ни вземат такса за броене - 10 лева в масовия случай. Обмяната на стотинки в Касовия център на БНБ до определен праг е безплатна. Там обаче също има огромни опашки.

София Симеонова