С пасителните отряди на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст в Карлово и Калофер издирват румънски турист.

Мъжът се е изгубил в района на връх Ботев в Стара планина.

Сигналът за туриста е подаден във вторник вечерта, предаде БНР.

Първоначално в издирването са се включили спасителите от Карлово. Тази сутрин операцията е подновена заедно с отряда спасители от Калофер.

Времето в планините е добро за туризъм, слънчево, на места с разкъсана облачност, тихо, в района на връх Ботев духа слаб вятър. Температурите са по-ниски, от порядъка на 7-8 градуса на връх Ботев, до 11-12 по курортите.

От ПСС предупреждават туристите да се съобразяват с факта, че вчера по планинските масиви е преминал по-студен фронт.