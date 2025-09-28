У словията за туризъм в планините са лоши.

За това алармират от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК).

Температурите варират между пет и осем градуса.

Облачно е и духа слаб вятър в най-високите части на планините.

Очаква се днес да има дъжд навсякъде, към момента все още не вали, посочиха от ПСС.

През изминалото денонощие е постъпил един сигнал за инцидент.

Имахме инцидент с турист при Седемте рилски езера, който беше с влошено здравословно състояние. Туристът бе откаран с хеликоптер до болница в София, съобщиха още от ПСС.

Източник: БТА