С лед преминаването на студения атмосферен фронт, петък се очертава да е най-хладният ден тази седмица. Денят ще е слънчев, но сутринта в котловините на Западна България термометрите ще паднат до 5-10 градуса. В часовете следобед ще духа студен вятър от Север, с който температурите ще се задържат между 23 и 28 градуса.



Предстоящата серия почивни дни ще ни донесат слънце с по-динамична следобедна облачност в източната половина на страната. Сутрините - прохладни и в тихите райони с условия за мъгла. Дневните температури ще се повишават и с известни регионални колебания ще са в летния диапазон 25-30 градуса.

Първите дни на астрономическата есен, която започва в понеделник, ще са слънчеви, призори с мъгла в котловини, низини и покрай водоемите. Денем ще е топло, до степен горещо с температури до 33-34 градуса.

Втората половина на предстоящата седмица ще премине под влиянието на нахлуващ студен въздух от Североизток. Според ранните прогнози ще има условия за валежи и силни, студени ветрове. Дневните температури ще се понижат до интервала 20-25 градуса.

