Д жигити се измъкват безнаказано от камерите за засичане на средна скорост, а причината е, че са поставени в отсечки с вариращи ограничения.

Това става ясно от отговори на МВР на въпроси, поставени от „Телеграф“ във връзка с няколко отсечки с комбиниран характер – градски-извънградски, които въпреки това са сертифицирани за контрол за средна скорост.

Избор

Камерите на тол системата започнаха официално да снимат и пращат материалите за нарушения към МВР от 7 септември. Към момента според пътната агенция вече 38 участъка от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за средна скорост (б.р. - всъщност става дума за 19 участъка, които от пътната агенция публикуват два пъти – по един в посока). Участъците включват пътя между две тол рамки, които засичат времето, за което даден автомобил преминава и в случай на нарушение изпращат информацията до МВР за издаване на електронен фиш.

Смесено

Проверка на „Телеграф“ показа, че в момента няколко от отсечките обхващат както извънградска, така и част в населено място. Това е ключово, тъй като по закон у нас глобите за превишаване на скоростта са много по-високи в населено място. Така например при превишение с до 40 км/ч глобата е 400 лв. в населено място и 300 лв. извън населено. За над 40 км/ч в населено място глобата е 600 лв. плюс два месеца отнемане на книжката, докато извън града има само глоба от 400 лв.

Амнистия

Отговор на неяснотата дойде от МВР. Оттам обясниха, че във всеки участък с вариращи ограничения за такова се взема най-високото. Иначе казано, ако джигит кара с 90 км/ч (40 км/ч превишение) през селата Български извор, Мурсалево и други попадащи в секционен участък, а след селото продължи да кара с 90 км/ч, камерата няма да отчете нарушение, тъй като нарушителят не е надхвърлил най-високото ограничение в участъка. За тези участъци камерите биха реагирали едва ако джигитът кара със 101 км/ч в населеното място.

Деян Дянков