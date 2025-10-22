В сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд.

Минималните температури ще са предимно между 3° и 8°, в София - около 4°. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 16° и 21°, в София - 18°.

В планините облачността ще е предимно значителна и на места в западната половина от Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по-най високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над Балканския полуостров ще преобладава облачно време с по-значителни разкъсвания на облачността над източната му половина. В сутрешните часове на места в западните райони от полуострова ще има валежи, в отделни райони значителни с гръмотевична дейност. Температурите ще продължат да се повишават. Максимални температури: Скопие – 19, Букурещ и Истанбул – 20 градуса, Солун и Белград – 21, Атина – 23 градуса, предаде БГНЕС.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд, показва още прогнозата на НИМХ. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска облачност. Вятърът ще е от южната четвърт, предимно слаб. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°. През нощта срещу петък южният вятър ще се усили, облачността ще се увеличи и до сутринта на места в Западна България ще превали дъжд. През деня вятърът ще се смени със запад-северозападен. Облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд.