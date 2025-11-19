„Лукойл“ се надява, че особеният управител на нейните активи в България ще осигури нормалната им работа и доставките на горива за пазара в страната. Това се казва в съобщение на компанията, цитирано от ТАСС.

„Изразяваме надежда, че особеният управител ще действа в стриктно съответствие с приложимото законодателство с цел продължаване дейността на дружествата, ще гарантира нормалната им работа за снабдяване на българския пазар с горива, плащането на данъци и поддържането на високите стандарти на социалната политика към служителите на завода, установени и поддържани от „Лукойл“, се казва в съобщението, предава Dariknews.

Компанията също така отбелязва, че си запазва правото на съдебна защита на своите права и законни интереси в случай на тяхното нарушаване.

Припомняме, че на 7 ноември депутатите в Народното събрание приеха закон, въвеждащ особен управител в завода „Лукойл-Нефтохим Бургас“, Лукойл-България и други организации от групата „Лукойл“ в страната. На 17 ноември 2025 г. всички правомощия на управителните органи на тези организации бяха прехвърлени на Румен Спецов, който бе избран от управляващите за особен управител на 14 ноември.

Според лиценз, изададен на LUKOIL International GMBH от американската Служба за контрол на международните активи (OFAC), руският енергиен гигант трябва да продаде чуждестранните си активи до 13 декември 2025 г.

Компанията подчертава, че след повече от 25 години работа в България е най-големият доставчик на горива, работодател и данъкоплатец, като натрупаните инвестиции от 1999 г. насам възлизат на над 4,5 млрд. долара.

По-рано „Лукойл“ съобщи, че води преговори с няколко потенциални купувачи за продажбата на чуждестранните си активи и ще обяви сделката след постигане на финални договорености и получаване на необходимите разрешения.