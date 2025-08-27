М инистерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време, който бе публикуван преди месец за обществено обсъждане. Както Просветното министерство първоначално предложи почивни ще са дните от 31 октомври и до 3 ноември включително.

Коледната ваканция ще бъде от 24 декември до 4 януари включително, а пролетната за учениците от 1-ви до 11-и клас от 4 април до 13 април. За бъдещите абитуриенти ваканцията ще започва малко по-късно - на 8 април.

Почивката между двата срока ще бъде три дни - от 31 януари до 2 февруари включително. В графика е предвидено 2 март (понеделник) да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

По традиция неучебни ще са дните на матурите. Предвижда се на 20 май да е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 22 май - втората матура.