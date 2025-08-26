„Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ от вторник, съобщиха от държавната компания. Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки.

При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството, допълват от „Български пощи“.

На 21 август оттам обявиха, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ и добавиха, че Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на страната.

В същия ден редица пощенски оператори в Европа също обявиха очаквани нарушения в доставките на колети до САЩ заради влизането в сила на новите митнически регулации на Вашингтон, припомни БТА.

На следващия ден от Германската пощенска компания "Дойче пост" (Deutsche Post) обявиха, че ще ограничат значително колетните пратки от Германия до САЩ в отговор на затягащите се митнически разпоредби на Вашингтон, предаде Франс прес.