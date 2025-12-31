Т ежка катастрофа блокира Покровнишко шосе в Благоевград! Два леки автомобила се сблъскаха жестоко, а единият от тях се обърна по таван, оставяйки на мястото ужасяваща гледка.

Според първоначалната информация единият автомобил се е включил от Струмско, но другият го е подминал и го е ударил с висока скорост, буквално смазвайки колата. За съжаление, един мъж е загинал на място.

Екипи на пожарната са на място и режат ламарини, за да извадят заклещен пострадал в единия автомобил. Силно затруднено е движението в района, а полиция и Спешна помощ координират ситуацията.

Причините за тежкия инцидент се изясняват, като очевидци описват сблъсъка като „ужасен“ и „катастрофален“. Местните власти призовават шофьорите за внимание и търпение.