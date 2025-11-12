Д ете на 11 години е било блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" в София днес, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Момиченцето е било на колело.

По първоначална информация то е добре, било е прегледано на място, където все още има полицейски екипи.

От Центъра за спешна медицинска помощ в София коментираха, че сигналът е постъпил в 13:35 ч., а пет минути по-късно линейката е била на място. Медицинският екип е установил, че пострадалото около 10-годишно момиче вече е транспортирано до лечебно заведение. Екипът е оказал на място помощ на ватмана – жена на 51 г., на която е предложена хоспитализация, но тя е отказала.

Пострадалото момиче е транспортирано в болница "Пирогов".

