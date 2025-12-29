Т рета от пет е степента на лавинна опасност във високата част на Пирин планина днес, 29 декември, предупреждават спасителите от ПСС, писа БГНЕС.

Бурният вятър създаде опасност от падащи дървета във високите части на планините през вчерашния ден, 28 декември. Днес предупреждението за силен вятър остава в сила. Наблюдават се акумулации на сняг по подветрените склонове.

„Най-безопасно е на пистите“, съветват спасителите от ПСС и добавят, че е задължително туристите в планината да се движат по зимната колова маркировка.

За днес в 24 области на страната НИМХ е издал жълт предупредителен код за силен вятър. Предупреждението не важи единствено за четири области - Смолян, Хасково, Кърджали и Ямбол.

На Черни връх над София снежната покривка е 30 сантиметра.

Облачността над планините ще е променлива, ще има доста слънчеви часове. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3 градуса, а на 2000 метра - около минус 4 градуса.

Районът на Шипка и Бузлуджа отново се превръща в гореща точка за офроуд приключения и опасни дрифтове. Подценяването на зимата в планината много често приключва със спасителни операции, писа NOVA.

Според началника на "Пожарна безопасност и защита на населението" в Казанлък главен инспектор Станимир Тончев oбилният снеговалеж и силния вятър са предпоставка за опасности на пътя.

"Образуват се преспи и се затруднява движението по панорамния път, който е доста предпочитан за търсачите на силни усещания. Той официално е забранен за преминаване до 31 март. В него обаче през зимата нерядко нахлуват авантюристи. Там има силни снегонавявания, в двата му края надморската височина е много сериозна. Когато шофьорите попаднат по средата, е много трудно да се измъкнат", обясни Тончев.

По думите му доста често закъсалите коли в участъка се изваждат след дни - когато атмосферните условия го позволят. "Заблуждава ги липсата на обилен сняг в началото на пътя, защото вятърът го разсейва. Трудно е да се обърнат обратно или да продължат, а така остават в капана на природата. Административни наказания се налагат на неспазилите забраната за преминаване през затворения път. Една спасителна операция струва хиляди левове", посочи инспекторът. И сподели, че е имало случай на човек, заседнал на въпросния опасен път, извикал подкрепление от свои приятели, а един от тях е загинал в опит да го измъкне, тъй като не е бил добре екипиран.