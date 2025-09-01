В оеннослужещи от сухопътните войски и хеликоптер „Кугър” се включиха в битката с пожара в Рила.

Стихията обхвана над 100 декара горски насаждения от бял бор на надморска височина над 1700 метра. Има засегната и по-висока част от планината.

Надеждите дъждът през уикенда да изгаси пожара не се оправдаха и усилията на екипите продължават.

„Пожарът вече е локализиран на площ над 200 декара. На терен в момента работят 50 човека. Днес усилията основно са насочени към обработване на дънерите и падналата суха дървесна маса. В гасенето включват 20 колеги от армията, от Регионалната дирекция на пожарната в Благоевград, от ДГС, от парк „Рила” и парк „Пирин”, обясни главен инспектор Юлиан Петров.

По думите му достигането до пожара е много трудно, тъй като пламъците са на много голяма надморска височина.

„Първо около час се пътува с автомобили, а след това над час се ходи пеш до горе”, подчерта той. „Основно се работи с резачки и с инструменти, които всеки, който участва на терен, си носи. Горящите дървета и дънерите ги изрязваме с резачките и след това се затрупва с пръст”, обясни технологията на гасене Петров.

Помощ от въздуха днес не е искана, защото не се налага. Няма да има и доброволци на терен. Усилията ще бъдат насочени основно по периметъра и по северния фронт на пожара.

