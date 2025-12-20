Б ългария получи първите си осем изтребителя F-16 Block 70, които бяха официално представени в авиобаза „Граф Игнатиево“. Майор Тодор Тодоров, един от българските пилоти на F-16, определи самолета като изключително модерен и важен за новите способности на Военновъздушните сили. "Искам да изразя своето задоволство, че последните два от осемте F-16 вече са на българска земя. Искам да кажа, че това е един страхотен самолет, който носи нови и непознати способности за българските ВВС.", посочи той.

Последните два самолета по договора с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“ кацнаха на 16 декември, с което Военновъздушните сили вече разполагат с пълния първи транш. Машините първоначално пристигнаха с опознавателни знаци на ВВС на САЩ, които след кацането бяха заменени с български. С получаването на самолетите страната ни навлиза в нов етап от модернизацията на бойната авиация и за първи път ще охранява въздушното си пространство с изтребители от западен тип.

След доставката на още осем самолета по втория договор България ще разполага с пълна ескадрила F-16 Block 70.