М ладежката организация на ГЕРБ излезе на извънреден брифинг и остро заклейми насилието, което избухна пред централата на партията снощи.
След като офисът им осъмна със счупени щори и щети, младите от ГЕРБ категорично отрекоха всякакви спекулации, че „провокатори“ били изпратени от тях.
„Мислите ли, че ще чупим собствената си централа?“ – възмути се лидерът на МГЕРБ-София Никола Скорчелиев.
Той заяви, че години наред политиците, които разпалват омраза, са насъбрали гнева, прераснал в агресията от снощи.
Любопитен въпрос от журналисти – защо щорите на офиса били вдигнати точно в деня на протеста – предизвика ново напрежение. От ГЕРБ отсякоха: „Няма никаква конспирация. Младите не нагнетяват омраза – работим за добро.“
От партията похвалиха и полицията: „Справиха се отлично – без провокации, без излишна ескалация.“
Младежите от ГЕРБ подчертаха, че протестът не е бил разрешен на това място, а целта му е трябвало да бъде мирен натиск, не разрушение.
„Демокрацията е диалог, не чупене“, каза Николай Алгафари, добавяйки, че гласът на протестиращите ще бъде чут в следващите дни.