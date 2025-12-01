Н апрежението в центъра на София ескалира, след като част от протестиращите срещу бюджета и управлението се събраха пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“, писа NOVA.

ЗАПОЧВА СЕ! Протестиращи се събраха в Триъгълника на властта! (ОБНОВЯВА СЕ)

Демонстрантите - предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки и скандират „Оставка“ и „Всеки ден ще е така до победата". Партийната централа е плътно обградена от полицейски кордон.

Протестиращите тръгнаха срещу униформените и с част от коледната украса в района. Един от тях развяваше знаме на Българския футбoлен съюз. Полицаите се намесиха със сълзотворен газ, за да ги отблъснат.

Минути по-късно демонстрантите започнаха да обръщат контейнери за боклук, да се качват срещу тях и да ги бутат срещу представителите на силите на реда. Някои от недоволните запалиха кофи за отпадъци.

Въпросната група протестиращи видимо се различава от тези, които се бяха събрали в Триъгълника на властта.

Маскирани младежи с черни дрехи и качулки се насочиха към намиращия се на близо клуб на ГЕРБ-Оборище. Изпотрошиха витрините на помещението, а няколко от тях се опитаха да го подпалят, но бяха спрени от протестиращи, които им викаха, че сградата е жилищна и по горните етажи живеят хора.

От "Продължаваме промяната" излязоха с предупреждение по повод случващото се на бул "Васил Левски": "Aгитките дойдоха пред централата на ДПС. Пазете се! Избягвайте бул. "Васил Левски", където няма ток", написаха от формацията в страницата си във Facebook.

Публикация в социалната мрежа пусна и президентът Румен Радев. "Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", написа държавният глава.

„Тук се случва театрална постановка. Тя започна на кръстовището с провокация към полицаите. 25 момчета с черни качулки започнаха да потрошават колите, а полицаите не направиха абсолютно нищо”, заяви пред NOVA Елисавета Белобрадова. Тя допълни, че са били запалени кофи, а пожарната реагирала бавно.

„Тези момчета изкорубиха целия офис на ГЕРБ, без нито един полицай да направи каквото и да е било. Докато се потрошваше целият офис, всички полицаи седяха така. Отидох няколко пъти да ги помоля, защото това бяха 20 момчета”, допълни тя.

Категорична е, че става въпрос за провокатори. „Тези агитки бяха докарани, вкарани, за да отидат и да потрошат офиса на ГЕРБ. За да може на другия ден да имаме сцена, в която ще ни кажат как протестиращите са потрошили офиса. Полицаите не направиха абсолютно нищо и това е много важно да бъде казано”, продължи тя.

„Абсолютно никаква реакция на полицията. Бях абсолютно потресена. Никога не съм виждала такова нещо да се случва”, посочи още очевидката.

„Агитки имам предвид - групи от млади момчета, облечени в черно, с чорапи на главата, които безчинстват и правят безумни неща. И никой не прави нищо, въпреки че точно за две минути могат да бъдат овладени. Имаше от тях и на протеста, вървяха с протеста, но след това започнаха да се обособяват”, допълни Белобрадова.