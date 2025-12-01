Н ов протест срещу Бюджет 2026 и управлението като цяло се провежда в София и други градове на България.

Демонстрантите се събраха в "Триъгълника на властта". Едно от основните им искания е оттегляне на проектобюджета и внасяне на коригиран нов проект. Движението в центъра на столицата е блокирано. Хората продължават изпълват района. Демонстрацията протича спокойно. Хората развяват знамена и плакати и скандират искания срещу бюджета.

Началото на протеста беше обявено за 18 часа. Хора прииждаха дълго след това. Имаше и специална прожекция на фасадата на сградата на парламента, където бяха изписани думите „позор“ и „свобода“. Бе изписано и "Мафия". Виждаше се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". На екрана на сцената се излъчват различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста, както и изказвания на председателя на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски и кадри с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, писа БТА.

По-рано през деня полицията излезе с предупреждение срещу ескалации, а от опозицията заявиха, че имат информация за провокатори по площадите.

Има полицейски кордони около сградите на всички основни институции в района. От СДВР още по обед в понеделник заявиха, че изграждат общо 9 КПП-та. Целта е да се проверяват хората за внасянето на забранени предмети и да не се стига до ескалация на напрежението. Пунктовете са до булевард "Мария-Луиза, в прохода до Министерски съвет, на улица "Леге" до Президентството, пред и зад Националната художествена галерия, кръстовището на улиците "Триадица" и "Сердика", на булевард "Дондуков" при улица "Веслец" и на улица "Княз Александър Първи".

Заради протеста метростанциите прегряха. Имаше ступване на огромно множество от хора, които се опитват да стигнат до центъра на столицата, за да се включат към демонстрацията.

Припомняме, че това е вторият голям протест срещу Бюджет 2026 в последните дни. Предишната демонстрация в центъра на София се проведе на 26 ноември. Тогава се стигна до ескалация на напрежението. Яйца и бутилки полетяха към сградата на парламента. Имаше и трима ранени полицаи. Сега целта е всичко това да бъде избегнато.

Протести се провеждат в цялата страна!

Пловдив

Най-малко две хиляди души се събраха за старта на протеста срещу Бюджета 2026 в града под тепетата. Към момента площад "Съединение" и бул. “Шести септември” са напълно затворени. Протестиращите ще тръгнат по главната улица на Пловдив след около час . В тази връзка е създадена организация шествието да бъде съпроводено от полицейски служители, а при възникнала необходимост да бъде въведена временна организация на движението.

Протестът е организиран във Фейсбук от Габриела Георгиева, Калоян Калинин и доброволци активисти. Сред останалите искания са реалистични разчети, прозрачност и социална защита, както и политики, които работят за гражданите, не за партийни сделки. В началото Калоян Калинин заяви, че протестът ще бъде мирен и надпартиен. “Този протест е за вас и за мен. Днес не сме на площада, за да се делим. Днес казваме: “Стига айляк”, каза организаторът, а гражданите отвърнаха с викове “Оставка”. “Не вярвам че трябва да махаме човешкото, за да ни чуят. Не вярвам, че простащината е път към промяната. Културата ни не се измерва в това кого мразим, а в това как защитаваме себе си”, бе посланието на Калинин.

Демонстрацията в морския град събра много хора пред сградата на общината. Включват се представители на различни граждански и професионални групи. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени. Протестът протича спокойно и без нарушения на обществения ред. На място има засилено полицейско присъствие. Беше направен опит за провокация, като полицаи отведоха един човек. Организаторите определиха бюджета като “небалансиран“ и “несправедлив“, а основните им критики са свързани с ниските средства за регионите, недостатъчното финансиране за образование и здравеопазване, както и неизпълнени ангажименти към работещите в публичния сектор.

Варна

В морската столица на България протестиращи се събраха пред сградата на областната администрация. Хората издигнаха плакати и скандираха искания за оставка на управляващите. Информация за демонстрацията бе разпространена в социалните мрежи на партиите "Да България“, "Продължаваме промяната" и местната структура на "Демократи за силна България“.

Русе

В крайдунавският град протестът срещу бюджета се провежда пред Съдебната палата. Той е организиран във Фейсбук. От полицията съобщиха за БТА, че заявлението е подадено в следобедните часове на днешния ден. Част от присъстващите носят български национални флагове и знаме на Европейския съюз, плакати с надписи "Аман от свинщини", "Не на репресиите" и скандираха "Оставка!", "Мутри, вън!" и "Долу Пеевски".

Добрич

Протестът се провежда пред сградата на Общината. На събитието има полицейско присъствие. Демонстрацията е в пешеходна зона и няма да се стигне до затваряне на улици и ограничаване на движението в града. Общинският съветник от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) обясни, че те като политическа сила са поели ангажимент да внесат документите за организацията на протеста, но той е граждански. Гражданите носят плакати с надписи: "Оставка", "Мутри вън", "Д като фалит", "Стига тежести върху хората" и други.

Шумен

Около 200 души са се събрали пред административната сграда на Община Шумен. Протестът се организира от граждани в социалните мрежи. Хора започнаха да се събират около 18:00 часа. Чуват се скандирания "Мафията вън!" и "Оставка". Протестиращите носят национални флагове, а сред надписите на плакатите са "За по-добра България", "Кой ще ни даде пари", "Не се наядохте", "Думата България не съдържа Д".

Старозагорчани - разделени на два лагера

В Стара Загора граждани се събраха на протест и контрапротест. Едната част от протестиращите се обявиха срещу правителството и приемането на бюджет 2026 в този му вид, а другите протестиращи носеха плакати срещу Плана за възстановяване и устойчивост и "Продължаваме промяната - Демократична България". И двете фракции от протестиращи представиха действията си като граждански и необвързани партийно. При началото на протестните действия на гражданите против приемането на бюджета се появи и втората група протестиращи. Стигна се до размяна на словесни обиди и скандирания, но полицейското присъствие предотврати инциденти.

Плевен

Жители на Плевен се събраха пред Концертна зала „Катя Попова“. Демонстрацията е организирана в социалните мрежи. Протестиращи издигнаха плакати, сред които „Прокуратурата не е над Конституцията“ и „Спрете да крадете парите ни“.

Ловеч

Ловенчани се събраха пред сградата на Областната администрация. Протестиращите са издигнали плакати, чиито послания гласят: „Нямало пари, а чекмеджетата им пълни“, „Стига сте наказвали работещите хора“, „Не храни прасето с твоите пари“ и др. Гражданите скандираха „Оставка“.

