З апалването на коледната елха в София се отлага.

Причината – предстоящият протест.

Това обяви кметът Васил Терзиев с публикация в социалните мрежи.

„Първи декември е денят, в който традиционно палим светлините на празничната елха пред Столична община - знак за начало на празничния сезон, за общност и надежда.

Тази година направихме различен избор.

В 18:00 ч. хиляди наши съграждани ще излязат по улиците на София, за да защитят държавата си от задушаващия натиск на зависимости, които години наред блокират развитието на България.

Няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна“, написа във Фейсбук Терзиев.

Той даде заявка, че коледното дръвче ще светне утре, „защото светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада“.

Терзиев призова всички да бъдат внимателни и да се пазят от провокатори.