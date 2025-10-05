В понеделник отново се очакват значителни количества дъжд, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на своята Facebook страница.

Още през нощта на 6-ти октомври от запад ще започнат валежи, които през деня ще обхванат и източните райони на страната, посочват от ведомството.

Предупреждават още, че оранжев код за опасно време е обявен от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 10 области в Южна България:

Благоевград

Пазарджик

Пловдив

Смолян

Кърджали

Хасково

Стара Загора

Сливен

Ямбол

Бургас

В Бургаска област, която вече пострада от наводнения в петък, се очакват нови обилни валежи, особено в нощта срещу вторник, посочват от министерството.

Жълт код е в сила за още 14 области в страната, като без предупреждения остават само четири: Видин, Монтана, Враца и Плевен.

Във вторник и сряда времето ще остане облачно и дъждовно, с по-интензивни валежи в Източна и Северна България. Температурите ще се понижат - минималните ще са между 5° и 10°, а максималните между 10° и 15°.

В четвъртък валежите ще спрат, а дневните температури ще се повишат с 4 - 5 градуса.

Министерството на околната среда и водите призовава гражданите да следят актуалните прогнози на НИМХ и да бъдат внимателни при придвижване в засегнатите райони.

*Източник: БТА