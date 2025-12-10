Н яма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия танкер край Ахтопол.

Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Авариралият танкер „Кайрос“ - пети ден край Ахтопол (ВИДЕО)

Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване, допълват от ведомството.

МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради заседналия танкер. Бяха предприети незабавни действия, за да бъдат отхвърлени съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море при Ахтопол. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода, посочват от екоминистерството.

От МОСВ ще продължат да следят за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби.