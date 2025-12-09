П ети ден авариралият танкер „Кайрос“ е на котва край брега на Ахтопол.

ЗАЩО СА ГО ИЗОСТАВИЛИ? Турци захвърлили танкера у нас

След като България поиска от посланика на Турция разяснения за причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, страната ни очаква по детайлна информация от разследването на случая от турска страна.

Вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“ успешно извърши операция по доставяне на провизии от храна, вода, лекарства и комуникационни средства на борда на танкера.

Нова евакуация от танкера, блокиран край Ахтопол

На плавателния съд бе извършена и проверка от българските гранични власти. На борда се намираха 7 мъже от Китай и по един моряк от Индонезия, Мианмар и Виетнам. Трима от тях бяха в лошо здравословно състояние и бяха незабавно евакуирани, писа NOVA.