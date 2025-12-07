Танкерът от руския сенчест флот Kairos, ударен от украински дрон, е бил довлечен и изоставен в български териториални води от турски влекач, който не е докладвал за това на българските власти.

Това стана ясно вчера, когато танкерът с 10 моряци и без капитан на борда успя да се закотви край брега в Ахтопол, а заради лошото време родната гранична полиция не можа да се качи на борда. Пред „Телеграф“ експерти определиха инцидента с изоставянето на кораба в наши води като „нелогичен“, „ненормален“ и „опасен“.

Удар

Празният танкер Kairos, фигуриращ в списъка на санкционирани морски съдове, бе ударен от украински дрон на 29 ноември в открито море, докато пътува към руския нефтен терминал в Новоросийск (виж карето). Конкретно Kairоs е с китайски собственик и плава под флага на Бенин, а отворени данни за морска навигация в интернет сочат, че корабът плава основно от Русия до индийски пристанища. След ударите на дроновете корабът е повреден и не може да се движи на собствен ход. Местоположението му е неясно от 29 ноември (понеделник) до изненадващата му поява в български териториални води в петък. Корабът е бил теглен от турския влекач Тimur bey и на 6 км след пресичането на линията на българските териториални води е изоставен, съобщи капитан Румен Николов от Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Той определи действията на турския влекач като „ненормални“ и съобщи, че тепърва по дипломатически път ще се търсят обяснения от турската страна за действията ѝ.

Котва

Вчера около 10,30 ч. сутринта корабът на дрейф (движен изцяло от вятъра и вълните) е доближил на 700 метра от брега, където е инструктиран от българските власти да пусне котва. Осъществена е връзка с екипажа, който се състои от 10 моряци от Китай, Индонезия, Мианмар и Виетнам. От Гранична полиция са опитали да се качат на танкера, но заради силен вятър и бурно вълнение акцията е била отложена. Екипажът е докладвал, че има вода и храна за три дни. Моряците не искат да слизат на сушата, а молят корабът да бъде извлечен и закотвен на безопасно място, докато корабособственикът вземе мерки. Според капитан Николов танкерът не представлява опасност за околната среда и жителите на Ахтопол, но ще бъде извлечен към Бургаския залив, когато метеорологията позволи.

Инцидент

„Турският влекач е длъжен да докладва в мига, в който навлезе в наши води. Дори и да приемем, че буксирната линия се е скъсала, а не е изоставен нарочно, влекачът трябва да осъществи връзка. Това е много сериозно нарушение. Танкер на дрейф, дори и да е празен, застрашава сигурността на българското крайбрежие. Това е риск, най-малкото заради горивото и смазочните материали на кораба. Задължително е да се направи разследване как се е стигнало до изоставянето на танкера“, коментира за „Телеграф“ к.д.п. Димитър Димитров от Асоциацията на българските морски капитани. С оглед на историята на кораба той изрази съмнение, че китайският корабособственик ще си го потърси, както и че въобще има застраховател, който да плати за разходите по буксировката на съда. „Абсолютно недопустимо е това, което турският влекач е направил. Това е много голямо нарушение на правилата за движение на корабите“, коментира за „Телеграф“ и капитан Марин Петров от Българската асоциация на корабопритежателите.

С флагове от Африка, нямат застраховки

Видеа, разпространени в социалните мрежи на 29 ноември, илюстрираха как дроновете атакуват танкера, а той избухва в пламъци. Ударите следваха призиви от страна на украинските власти към западните съюзници да вземат по-крути мерки срещу т.нар. руски сенчест флот – морално и технически остарели кораби под флаговете на рискови държави, плаващи от Русия до Китай и Индия без законни застраховки с цел да заобиколят западните санкции върху руския петрол. До използването на сенчестия флот се стигна, след като западни и редица други държави забраниха достъп до пристанищата си на кораби под руски флаг, а авторитетните застрахователи отказаха да ги застраховат.

Деян Дянков