В ъвеждането на еврото удари директно джоба на софиянци – таксиметровите тарифи скочиха, а возенето в столицата излиза все по-солено. Минималните цени вече са повишени, а шофьорите приемат плащания и в лева, и в евро.

Такси от улицата тройно нощес!

Преходът към новата валута обаче отключи хаос в таксиметровия бранш. Оказва се, че не всички автомобили са оборудвани с нови таксиметрови апарати, които коректно изчисляват крайната сума в евро.

СЕКИРА: Цените на такситата скачат!

Още по-скандално – при част от вече „обновените“ апарати има сериозен проблем: изминатите километри се отчитат почти двойно, което автоматично надува и цената на пътуването. Клиенти алармират, че за кратки разстояния плащат сметки, които не отговарят на реалния маршрут.

Няма официални данни колко от такситата в София разполагат с изрядни и законни апарати за работа в евро. Ясно е обаче едно – шофьорите, които все още не са направили необходимите корекции, вече нарушават Закона за въвеждане на еврото.