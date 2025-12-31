Т ройни тарифи без включен апарат се очаква да предлагат на клиентите си таксиджиите, избрали работата пред празничната трапеза нощес.

За това предупредиха източници на „Телеграф“ от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ (известна още като ДАИ) в навечерието на новата 2026 г. Препоръката е клиентите да наемат жълтите коли през приложения, но и да се въоръжат с търпение, тъй като чакането може да е дори над час.

„В новогодишната нощ ще работят достатъчно на брой таксита във всяко населено място, които да обслужат намаления брой на клиентите, останали да посрещат новата 2026 г. тук, в България“, коментира за „Телеграф“ Кирил Ризов от „Съюз Такси“. „Възможно е клиентът и шофьорът преди курса да се договорят за сумата, която ще се плати, независимо от показанието на таксиметровия апарат. Това обаче задължително трябва да е ясно обсъдено, а ако няма разбирателство, клиентът трябва да откаже курса“, обясни още Ризов.

Злоупотреба

Ризов все пак уточни, че искането на двойна или тройна цена в новогодишната нощ е злоупотреба. „За да избегнете пазарлъци на улицата, най-добре наемайте таксѝ през съответното приложение или платформата, където всичко е уговорено предварително между страните“, посъветва още Ризов. Той припомни, че всички таксиметрови апарати трябва да превключат в 00:00 часа нощес от лева в евро. Заплащането на всеки курс ще може да става или в евро, или в лева - връщането на рестото ще става в евро, а ако шофьорът не разполага с евро, ще може да връща рестото в лева. Това ще важи през целия януари.

В нощта срещу 1 януари от ДАИ са планирали повече дежурни екипи от инспектори „Пътен контрол“ по улиците специално за таксиметровите превози. Отделно ще има екипи, които ще са на разположение да реагират при необходимост, съобщиха още от автомобилната инспекция.

Деян Дянков