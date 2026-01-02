Н овогодишната нощ в село Равда се превърна в кошмар, след като 14-годишен младеж получи тежки наранявания, след като пиратка избухнала в ръката му.

Инцидентът е станал на 31 декември около 23:55 ч., по време на новогодишния концерт в центъра на селото. По данни на ОДМВР–Бургас, при използване на неустановено по вид и модел пиротехническо изделие, то се е възпламенило директно в лявата ръка на момчето, причинявайки тежко разкъсване на пръстите.

На място настъпила паника, а пострадалото дете е било незабавно транспортирано в УМБАЛ – Бургас, където лекарите са започнали спешни животоспасяващи действия.

По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват обстоятелствата около инцидента и произходът на опасната пиратка.