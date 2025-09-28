О гнеборците потушиха 164 пожара в страната през последното денонощие, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Регистрирани са общо 199 сигнала за произшествия.

Един човек е загинал. Снощи в 20:41 ч. в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч е получен сигнал за пожар в къща в Угърчин. Пожарът е ликвидиран от служители на пожарна безопасност, но мъж на 74 години е издъхнал.

Други двама мъже са пострадали при пожари в Пазарджик и Кюстендил.

Лъжливите повиквания за изминалото денонощие са шест.

С преки материални щети са възникнали 29 пожара, от които 13 в жилищни сгради, пише БТА.

Без нанесени материални щети са възникнали 135 пожара.