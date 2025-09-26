Клип на ученички, които бият и унижават по-малко момиче, разтресе социалните мрежи вчера. Проверка на „Телеграф“ установи, че двете тийнейджърки са от столичното 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“.

„Двете момичета ще бъдат наказани“, отсече пред медията ни директорката Таня Груева.

„В понеделник ще имаме извънреден съвет и на него ще се реши какво ще е наказанието на две от момичетата, участващи в клипа, защото само те са наши ученички, другите дори не зная в кое училище учат“, уточни Груева.

Инцидентът

„Инцидентът е станал в почивен ден, но училището отнася всичко за момента“, коментира още директорката. Тя сподели, че е потресена от клиповете, защото до момента не е имало проблеми в училище с двете момичета, дори едната била пълна отличничка. „Оттук натам и от Детска педагогическа стая ще се занимават с тях. Също така родителите на момичетата са съгласни те да си понесат наказанието“, добави Груева.

Причина

Клиповете са заснети от самите участници, а на кадрите се вижда как група момичета на възраст между 10 и 12 години упражняват насилие над своя позната. Детето е удряно и скубано, принудено да коленичи и дори да целува обувките на едно от момичетата. Свидетели на униженията са 8-9 момичета, които отстрани насърчават двете биячки. Клипът е заснет в „Дружба 2“ пред бл. 226 в София, разбра „Телеграф“. Блокът се намира на оживена улица, има и детска площадка в близост, но в момента на заснемането не се виждат странични свидетели. От видеото се чуват имената на агресивните момичета. Едната дори принуждава жертвата да се съблече, за да не бъде пребита. Грозните сцени продължават с упреци към момичето, което плаче, а една от участничките й се подиграва, като нарича случващото се „сцена на риалити“. Става ясна и причината за боя – жертвата обиждала майката на една от биячките с нецензурни епитети.

Възмущение

„За жалост клиповете са навсякъде в интернет пространството, цял ден се занимаваме с това нещо, а днес училището има и празник. Когато ги изгледах, бях много потресена и разочарована, не очаквах това нещо от момичетата“, заяви Груева.

Стефани Георгиева