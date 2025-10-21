С правка на Областното пътно управление, към АПИ, спаси шофьор от сигурна глоба. Мъжът зад волана бил засечен да се движи по пътя Пещера-Пловдив с 80 км/ч. Полицейска камера го щракнала. След известно време шофьорът получил честитка - електронен фиш за налагане на глоба в размер на 50 лв. за отчетено превишение от 20 км/ч. Било записано, че в конкретния участък действа пътен знак В26, с който е въведено ограничение на скоростта до 60 км/ч.

Водачът обжалвал, като магистратите отменили санкцията. Причината - справка от Областното пътно управление - Пловдив показала, че мястото не попада в зона на ограничение на пътен знак В26. В района няма каквито и да е знаци, сочещи налично ограничение на скоростта в посока от запад към изток - от Пещера към Пловдив.

"Съгласно чл. 50 от ППЗДВП забраните, въведени с пътен знак В26, важат до следващото кръстовище или до знак, който ги отменя, или на разстояние, указано с допълнителна табела Т2. Така на мястото, посочено като място на нарушението в електронния фиш няма действие на пътен знак В26, посочен от административнонаказващия орган като нарушен. Така на посоченото място е било в сила общото ограничение за скорост от 90 км/ч, поради което липсва извършено нарушение", се чете в мотивите на съда за решението.

МВР ще трябва да брои 300 лв. на шофьора за разноски. Решението подлежи на обжалване пред административните магистрати в града под тепетата, писа marica.bg.