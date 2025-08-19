О бявен е жълт код за 12 области в страната заради интензивни валежи. Ще има условия и за градушки.

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България.

Вятърът отново ще се ориентира от североизток, ще е слаб до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 25°.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици.

Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

