Д ясната ръка от голяма статуя на Херакъл, която е висока над човешки ръст, откри току-що екипът на проф. Людмил Вагалински при разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика.

Сигурно е, че е точно на Херакъл, защото се вижда характерното свиване на пръстите при опирането на кривака, неизменен атрибут на този митичен герой. На това място преди няколко години екипът разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента - части от крак и от кривак.

Археолозите откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика!

Още тогава проф. Вагалински предположи, че става дума за храм на Херакъл, какъвто със сигурност е имало в Хераклея Синтика, но по обективни причини не можа веднага да продължи проучването. Сега тези причини вече не съществуват, така че надеждите на археолозите са скоро да бъдат открити главата и останалите части от тялото на античния герой.

Владимир Симеонов