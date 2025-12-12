А нтон Урумов от Софийския градски съд е новият съдия, който ще изпълнява функциите на прокурор, разследващ главния прокурор или заместниците му. На случайното разпределение измежду 11-те съдии, съгласили се да бъдат ad hoc прокурор, беше поискал да присъства и изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но впоследствие не дойде.

Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече. През това време тя е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени.

 

Антон Урумов Разследващ главния прокурор Борислав Сарафов Наказателно производство Ad hoc прокурор