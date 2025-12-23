О брат с новата, по-висока цена на водата от 1 януари. По решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството всички ВиК оператори, част от системата на ведомството, няма да повишават тарифите, предложени от КЕВР. Това означава, че жителите на градовете с общински дружества ще плащат по-висока цена, а на тези с държавни дружества (88,3% от общините) - не.

Сред тях е и Кърджали, където процентът на поскъпване беше най- висок. В списъка обаче не е София, което означава, че абонатите в столицата ще плащат повече от 1 януари. "Софийска вода" се управлява от концесионер.

Актуализираните цени на ВиК услугите в страната бяха предложени за прилагане от 1 януари 2026 г. на база одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Справка във ВиК холдинга показва, че в 234 общини, в които живеят над 4 милиона и 700 хиляди души, няма да плащат по-скъпа вода от януари.

В съобщението си регионалното министерство не посочва докога ще останат в сила старите, по-ниски цени в техните дружества. Но там, където е предвидено поевтиняване на водата, новата по-ниска цена ще влезе в сила. Като в Ямбол например.

Новите цени са част от 5-годишни планове изготвени от водните дружества и през тях на практика се залагат и планове за инвестиции и ремонти. Извън холдинга остават 31 общини, за които министерското решение от днес няма да важи. Основно водни дружества, които са общинска собственост.

Основният мотив за това беше изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги и покриване на оперативните разходи. Независимо от това търговските дружества с държавно участие взеха решение засега да не въвеждат новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната. ВиК операторите се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.

