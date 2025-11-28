В арненският кмет Благомир Коцев вече официално е на свобода.
„Първо ще обърна внимание на семейството. Не мога да дам категоричен отговор дали в понеделник ще се върна, но се надявам това да се случи", заяви пред журналисти той.
Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет
Припомняме, че сумата за гаранцията от 200 000 лв бе събрана късно снощи от дарителски кампании, зад които стоят народният представител от ПП–ДБ Манол Пейков и актьорът Филип Буков.
По време на делото снощи сред основните доводи на защитата беше тежко заболяване на съпругата на варненския кмет, която на 10 декември трябва да замине за лечение в Германия.