Н яма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път. Това пише в писмо кметът на Варна Благомир Коцев, публикувано от близките му във Facebook профила му.

NO PASARAN: Коцев остава в ареста!

"Вчера за пореден път прокуратурата и съдът ме оставиха в ареста с основния мотив, че съм кмет и така мога да повлияя на разследването. Отговорът ми беше: „Ако смята така, нека прокуратурата сама да поиска отстраняването ми, но да ме пуснат при семейството ми“, пише варненският кмет.

По думите му той е заявил, че до края на октомври, когато изтича отпускът му, няма намерение или желание да се връща в Общината. "Така че КПК може спокойно да си разследва".

"Но ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане. Нека прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори", пише Коцев.

"Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна!", призовава кметът.

Близките на Коцев съобщават, че се очаква днес от 18:00 пред Община Варна да има протест. "Ще имаме шанса да отговорим на призива на Благо и да покажем какво мислим за подмяната на вота ни", допълват те.

Благомир Коцев е зад решетките от два месеца. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.

Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод. Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина: „тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“.

Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото. Така мястото му в състава трябва да бъде попълнено от нов съдия.

*Източник: NOVA